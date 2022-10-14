Дискредитация спецоперации: в СПЧ осудили облавы с повестками у метро Член СПЧ Кабанов осудил облавы на москвичей с повестками у метро и в подъездах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудник полиции в Московском метрополитене

Провокационные случаи облав с повестками на подлежащих мобилизации москвичей возле станций столичной подземки и в подъездах жилых домов незаконны и дискредитируют специальную военную операцию (СВО) России на Украине даже в глазах самих патриотов, завил Lenta.ru член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

Это действие дискредитирует понятие СВО даже у патриотически настроенных граждан. О чем президент (России Владимир Путин. — NEWS.ru) говорил? Что нужно проверять постоянно любое нарушение закона, — заявил Кабанов.

О массовых случаях вручения повесток в общественных местах 14 октября рассказали жители столицы. С похожей ситуацией столкнулись и в Санкт-Петербурге. Подобные действия военкомов и полицейских противозаконны, считает Кабанов.

У нас есть заключение одного из ведущих юристов России [сенатора] Андрея Клишаса, где расписана вся цепочка незаконности всех этих действий. Сейчас ряд региональных руководителей и военкомов пытаются закрыть свои пробелы в мобилизационной работе за счет подобного рода мероприятий. Мы наблюдали за информацией в сетях уже несколько дней, но думали, что это фейки, — рассказал член СПЧ.

Кабанов осудил действия столичных стражей порядка, при этом подчеркнув, что полицейские наносят больший урон, чем украинская пропаганда, а также создают среди граждан России враждебное отношение к частичной мобилизации. Он предположил, что такие облавы могут быть связаны с тем, что Москва и Санкт-Петербург не выполнили так называемый план. Он также еще раз подчеркнул, что это не может быть законно, потому что в России нет военного положения и ограничения конституционных прав. Свобода передвижения граждан — это их конституционное право, объяснил Кабанов.

Член СПЧ добавил, что собирается попросить главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева обратиться в органы прокуратуры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рекомендовал в случае облав на призывников в Москве и Санкт-Петербурге обращаться в Генпрокуратуру. По словам спикера Кремля, необходимо к каждому такому случаю подходить в индивидуальном порядке, поскольку таким образом могут разыскиваться уклонисты, которые совершают преступление. Песков уточнил, что у вручающих повестки нужно спросить, на каком основании они это делают.