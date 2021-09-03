Директриса хабаровской школы уволилась после восточного танца учительницы

Директриса школы № 76 в Хабаровске Татьяна Строкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Это решение она приняла после танца живота, который на торжественной линейке исполнила одна из учительниц общеобразовательного учреждения. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

Женщина написала заявление после посещения управления образования местной администрации. Однако его не удовлетворят, пока не завершится служебная проверка. Строкова проработала в этой школе 28 лет.

Мне очень жаль, что я косвенно послужила причиной её увольнения, многие в коллективе считают виноватой меня. Мне очень тяжело, и я тоже не смогу остаться в школе № 76, хотя очень хотела здесь работать, было очень много планов и надежд, связанных с ней, — рассказала журналистам замдиректора Елена Кирюхина.

1 сентября преподавательница танцев школы № 76 Юлия Марченко выступила с танцем живота на торжественной линейке. Видеозапись мероприятия появилась в соцсетях, после чего учительницу раскритиковали пользователи. В хабаровском управлении образования назвали выступление недопустимым на Дне знаний.

На следующий день Марченко принесла извинения. Она рассказала, что начала работать в этой школе только в 2021 году. Девушка извинилась перед теми, у кого выступление вызвало негативные эмоции, непонимание или недоумение. Учительница отметила, что у неё был полностью закрытый костюм телесного цвета. Впечатление обнажённого тела возникло у зрителей из-за бликов солнца.