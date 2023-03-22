В Екатеринбурге отменили наказание за дискредитацию ВС России Суд в Екатеринбурге отменил штраф за дискредитацию ВС РФ директору музея истории

Фото: VK / Музей истории Екатеринбурга

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Свердловский областной суд отменил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву, сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте». В январе Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), однако осужденный вину не признал и настаивал, что публикация в соцсети была оставлена не им, поскольку он потерял доступ к аккаунту.

Свердловский областной суд отменил наказание директору музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву за дискредитацию ВС РФ. Ленинским районным судом Екатеринбурга Пушкарев был признан виновным. <...> Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Сегодня Свердловский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения, — говорится в сообщении.

16 марта бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».

При этом адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов назвал решение суда об аресте его подзащитного незаконным. Он пояснил, что его подзащитный не пользуется соцсетью «ВКонтакте» и поэтому не мог совершить деяние, послужившее основанием для ареста. Суд не счел эти доводы убедительными и отклонил жалобу защиты Ройзмана.