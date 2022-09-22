Директора завода по производству взрывчатки арестовали в Москве за взятки

Фото: ФКП Завод имени Я.М. Свердлова

Юрий Шумский

Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП) «Завод имени Я. М. Свердлова» Минпромторга РФ Юрия Шумского по подозрению в получении взятки, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он заключен под стражу до 19 ноября. Завод расположен в Дзержинске Нижегородской области и занимается производством боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также снаряжением боеприпасов различных видов.

Постановлением суда в отношении Шумского Ю. Ф., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 ноября, — сказала представительница суда.

Кроме того, суд арестовал бывшего гендиректора холдинга «Спецхимия» Ростеха Юрия Зозулю.

Как уточняет «Коммерсант», уголовное дело связано с реализацией изготовленных на дзержинском заводе взрывчатых веществ через АО «Техмашсервис», связанное с холдингом «Спецхимия». Расследование началось в конце 2020 года.

По данным следствия, обвиняемые получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию завода по завышенным ценам. Для этого в сделки включались цепочки посредников, благодаря которым удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатых веществ. По уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Шумского задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с контрактами по поставкам взрывчатых веществ. Перед задержанием депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов написал на Шумского несколько заявлений в СКР, Генеральную прокуратуру и Министерство обороны РФ. Парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатки двойного назначения. По информации Кузнецова, вещества могут быть использованы в военных целях и поставляться в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.