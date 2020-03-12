Учитель в Челябинской области обратился в прокуратуру Миасса с жалобой на оскорбление на рабочем месте. Как выяснилось, конфликт произошёл с директором школы в декабре 2019 года на фоне несвоевременной выплаты заработной платы.
В ходе ссоры директор нецензурно оскорбил преподавателя.
Как
Ранее суд в Челябинской области оштрафовал 77-летнюю жительницу Верхнеуральска за клевету на чиновницу. Пенсионерка принародно заявила, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности, писал NEWS.ru.
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