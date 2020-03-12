https://static.news.ru/photo/0cb0de1e-64f5-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учитель в Челябинской области обратился в прокуратуру Миасса с жалобой на оскорбление на рабочем месте. Как выяснилось, конфликт произошёл с директором школы в декабре 2019 года на фоне несвоевременной выплаты заработной платы.

В ходе ссоры директор нецензурно оскорбил преподавателя.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, по итогам проверки в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья привлёк должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее суд в Челябинской области оштрафовал 77-летнюю жительницу Верхнеуральска за клевету на чиновницу. Пенсионерка принародно заявила, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности, писал NEWS.ru.