https://static.news.ru/photo/bc47cb48-258b-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директора школы, ученики которой был задействованы в учениях Росгвардии по противодействию массовым беспорядкам, нужно в первую очередь проверять по факту произошедшего. Об этом NEWS.ru заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

По его словам, не стоит во всём обвинять МВД. Ответственность, подчёркивает Цветков, в первую очередь лежит на директоре этой школы.

Привлечение детей для отработки действий по разгону несанкционированных акций — недопустимо. Но все почему-то обвиняют МВД. Однако при чём здесь полиция, если ответственность в первую очередь должен нести директор школы. Именно он отвечает за школьников. Как сообщают СМИ, именно с его разрешения они приняли участие в этих учениях, — говорит лидер «Сильной России».

Как заявляет Цветков, своими действиями директор подставил и полицию, и учеников. Лидер «Сильной России» уверен: если бы МВД Татарстана знало о планируемых территориальным отделом учениях с привлечением школьников, то их бы точно не разрешили. А в возникшей ситуации, по его мнению, сработал человеческий фактор.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам. О мероприятии, проходившем в населённом пункте Новотроицкое Тукаевского района, рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся девятого класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.