Директора «Открытой России» Пивоварова арестовали на 29 суток

https://static.news.ru/photo/b368d8fc-64a8-11eb-85bc-96000091f725_660.jpg Андрей Пивоваров Фото: vk.com/aspivovarov

Суд в Москве назначил административный арест исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение представителю власти во время протестной акции 31 января.

Измайловский суд признал Пивоварова виновным с совершении правонарушения, предусмотренного по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовой акции) и назначил ему арест сроком на 29 суток, — цитирует «Интерфакс» адвоката «Правозащиты Открытки» Олега Елисеева.

Ранее стало известно о решении суда назначить Пивоварову административный арест на 10 суток за неповиновение полицейскому. Административные сроки не суммируются, поэтому правозащитник проведёт в спецприёмнике в общей сложности 29 суток.

Андрей Пивоваров был задержан вместе с муниципальным депутатом Красносельского района Ильёй Яшиным во время несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Сообщалось, что они также были допрошены в рамках уголовного дела, возбуждённого после акции 31 января.

31 января во многих российских городах прошли несанкционированные протесты в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Всего по всей стране задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на несогласованных акциях в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального, которые прошли 31 января, было очень много провокаторов и хулиганов.