Директора «Открытой России» арестовали на десять суток

https://static.news.ru/photo/0c3e187c-649d-11eb-b0b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор правозащитной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров арестован на десять суток. Такой вердикт в понедельник, 1 февраля, вынес Измайловский суд Москвы.

Пивоварова арестовали за неподчинение полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Исполнительного директора «Открытой России» и руководителя московского муниципального округа Красносельский Илью Яшана задержали накануне за участие в несанкционированной акции в Москве и отвезли в участок. На следующий день стало известно, что Пивоваров по решению суда арестован на десять суток. Его признали виновным по ст. 19.3 «Неповиновение сотруднику полиции» КоАП РФ.

Ранее Пивоварова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по ст. 267 УК РФ «Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения» в ходе акции протеста, передаёт ТАСС.

31 января во многих российских городах прошли несанкционированные протесты в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Всего по всей стране задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.

Как передавал NEWS.ru, Союз журналистов России (СЖР) насчитал около 60 задержаний сотрудников СМИ в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщил глава объединения Владимир Соловьёв.