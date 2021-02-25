Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест

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Руководителя Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала отправили под домашний арест по делу о несчастном случае, унёсшем жизни троих рабочих.

Мера пресечения действует до 20 апреля, передаёт ТАСС. Предпринимателю инкриминируют деяние, предусмотренное частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц). В случае, если вина Цымбала будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Цымбал с 2018 года является директором Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей».

Следствие считает, что он знал об аварийном состоянии элементов здания дробильного цеха. Ещё в 2018 году московские специалисты дали соответствующее заключение и рекомендовали устранить выявленные дефекты и повреждения до декабря 2019 и декабря 2020 года. Но мер по выполнению рекомендаций принято не было.

СК РФ подчёркивает, что ответственные должностные лица бездействовали длительное время, что привело лишь к ухудшению состояния объектов.

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на 20 февраля. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. В момент ЧП в помещении находились восемь человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, ещё четверых вытащили спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Позже под завалами были обнаружены тела ещё двух работников фабрики, писал NEWS.ru.