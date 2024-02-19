Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве Mash: Варшавера экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Telegram-канал Mash сообщает об экстренной госпитализации директора «Ленкома» Марка Варшавера. Как пишет канал, у него обнаружили двустороннюю пневмонию и бронхит.

По данным канала, последнее время Варшавер жаловался на слабость, кашель и одышку, директор Московского театра проходил лечение на дому, однако результатов это не принесло. Mash отмечает, что Варшаверу уже назначили лечение, сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом модельера Егора Зайцева, сына кутюрье Вячеслава Зайцева. Как сообщал Mash, у него также заподозрили онкологическое заболевание. По некоторым данным, врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника, обоих легких и печени.

До этого в Москве госпитализировали юмориста Евгения Петросяна, который поскользнулся на льду и получил перелом предплечья со смещением. По словам писателя-сатирика Георгия Терикова, ему должны были провести операцию. Он добавил, что здоровью юмориста ничего не угрожает. Петросяну планировали установить титановые пластины, однако с хирургическим вмешательством решили повременить из-за препаратов, которые принимает 78-летний артист.