https://static.news.ru/photo/ad810196-1ffb-11ea-8e57-fa163e074e61_660.jpg Иван Жданов (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, отбывшего 10 суток административного ареста. В руках стражей порядка он оказался сразу после выхода из спецприёмника, рассказал его адвокат Владимир Воронин.

Как мне только что стало известно, Жданова задержали полицейские на выходе из спецприёмника. В связи с чем это произошло, я пока не знаю. Ждём, в какое отделение полиции его доставят, — цитирует юриста ТАСС.

Жданова задержали 6 декабря 2019 года, о чём он сообщил в социальных сетях. По его словам, 10 суток ему дали за то, что директор ФБК 14 июля пришёл пришёл к столичному избиркому требовать своей регистрации кандидатом.

Ранее ФБК попросил исключить организацию из реестра иностранных агентов. Запрос представители ФБК уже отправили в Главное управление Министерства юстиции в Москве, писал NEWS.ru.