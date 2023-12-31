Директора департамента Минпросвещения Кузьмина отправили в СИЗО РЕН ТВ: Павла Кузьмина отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для директора департамента Министерства просвещения России Павла Кузьмина в виде заключения под стражу на два месяца, пишет РЕН ТВ. Как пишет канал, чиновника обвиняют в хищении средств из бюджета путем мошенничества, задержанного отправили в следственный изолятор.

О задержании Кузьмина стало известно 29 декабря. Тогда также сообщалось, что директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ проходит фигурантом по делу о коррупции.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Кургана Елену Ситникову. Ее задержание может быть связано с весенними пожарами в курганском микрорайоне Смолино, СМИ писали о том, что чиновница пообещала пострадавшим сертификаты и выплаты от 10 до 50 тысяч рублей, но этого не произошло.

До этого в Москве задержали генерального директора предприятия «Геофизика-космос» Евгения Фомичева. Главу крупнейшего предприятия российской космической отрасли подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Детали возбужденного против мужчины уголовного дела не разглашаются. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.