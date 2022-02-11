Директор школы в Мытищах решила не менять охрану после ранения ученика

Фото: NEWS.ru

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом 2 февраля в Центральную клиническую больницу, оценивается как стабильное, оно не ухудшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — заявили в ведомстве. Новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое...