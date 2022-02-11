Директор школы в Мытищах решила не менять охрану после ранения ученика

Директор школы в подмосковных Мытищах Динора Колонина сообщила, что не собирается менять охрану в учебном заведении после конфликта подростков, в результате которого один ранил другого ножом, передаёт «Подъём». Она отметила, что не планирует просить о помощи Росгвардию. Инцидент произошёл в школе 10 февраля. После ссоры один из учеников достал нож и ранил оппонента в область ключицы, мальчика госпитализировали.
Я просто попрошу не нагнетать обстановку, потому что это влияет на психологическое состояние детей и учителей, и поблагодарю за поддержку, потому что многие очень поддерживают. Никаких обращений [в Росгвардию] я не делала и не собираюсь. Охранять школу будет то же охранное предприятие, которое осуществляло охрану, — сказала Колонина.
Ранее сообщалось, что региональное Минобразования проводит внеочередные проверки соблюдения мер безопасности в школах Московской области в связи с инцидентом в Мытищах.
В учебном заведении, где произошёл конфликт между учениками, работают следователи. Они опросили очевидцев события, работников школы и родителей учеников. Устанавливаются причины и условия инцидента, в частности то, как шестиклассник смог пронести в школу нож. Проверку по данному факту также проводит прокуратура. Конфликт в школе в подмосковных Мытищах произошёл 10 февраля. Пострадавший начал нецензурно выражаться, после чего второй школьник ударил его ножом. Мальчика госпитализировали. У него задето лёгкое, но угрозы для жизни нет.