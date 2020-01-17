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Директор столичной школы, где подросток ударил учителя, решил покинуть должность, не снимая с себя ответственности за произошедшее.

По данным пресс-службы городского департамента образования, ситуация находится на контроле у ведомства и сотрудников соцзащиты.

В департаменте напомнили, что инцидент произошёл 15 января после того, как учительница непрофессионально отреагировала на поведение ученика.

В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. Сотрудники школы оперативно вызвали скорую помощь, — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место случившегося врачи обследовали подростка и педагога, которым не потребовалась госпитализация.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия, передаёт РИА Новости

Как писал NEWS.ru, ранее бывшая ученица пострадавшей, а ныне журналист Юлия Перепелова заявила, что избитая сотрудница московской школы № 113 «всегда относилась с пониманием ко всем школьникам». По её словам, учительница «доброжелательная и справедливая женщина».

Инцидент произошёл на юго-западе столицы и попал на видео. Ученик восьмого класса решил отомстить преподавательнице за то, что она вырвала у него наушник из уха и оборвала провода.

15-летний школьник ударил учительницу по лицу. Кроме того, он устроил разгром в кабинете, разбил стёкла и начал бросаться предметами.