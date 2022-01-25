Директор школы рассказала о важности связей для успеха в жизни

Помимо знаний, для успеха в жизни важны связи, рассказала директор частной Ломоносовской школы № 5 на Рублёво-Успенском шоссе Марина Новожилова изданию argumenti.ru. Поэтому школьникам помогают их развивать, приглашая интересных людей, рассказала она.

Чтобы быть успешным, мало быть знающим человеком. <...> Надо развивать свои способности и, конечно, связи. Поэтому в старшей школе мы стараемся предоставить нашим учениками возможность их устанавливать, часто приглашаем интересных и успешных людей. Сейчас ребята готовятся к встрече с внуком Сергея Павловича Королёва. Он врач. Разговор пойдёт о том, как детскую мечту сделать целью своей жизни, — сказала Новожилова.

Для школы важно, чтобы ребёнок почувствовал себя успешным уже во время обучения, добавила она. Кто-то проявляет себя в учёбе, другие в спорте и творчестве.

Также Новожилова отметила, что у школы есть ресурсы, позволяющие ученикам пробовать себя в разных сферах. Это и журналистская работа в школьной газете, и встречи с представителями разных профессий, и волонтёрство. Например, в школе была организована благотворительная ярмарка для фонда «Подари жизнь».

Ранее жители Курганской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть новую школу. Она уже построена, но местные чиновники после смены губернатора не хотят выкупать здание у застройщика из-за высокой стоимости. В старой школе более 50 лет не было ремонта: пол проваливается, а с потолка падает штукатурка, рассказали граждане.