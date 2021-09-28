Директор школы объяснила загруженность детей уроками

Причина перегруженности детей связана не с учёбой в школе, а с неопытными репетиторами, которых нанимают родители. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала директор школы № 11 Сергиева Посада Валентина Варенова. Она считает, что подобные дополнительные занятия часто дают весьма сомнительный результат.

На самом деле, дети сегодня очень перегружены не из-за школы. Сейчас очень модно репетиторство. Но это репетиторство очень мало что даёт. Ведь в репетиторы идут мальчики и девочки, которые только пришли со студенческой скамьи, — заявила она.

По мнению Вареновой, такие неопытные педагоги ничего не могут дать для подготовки старшеклассников к ЕГЭ или ОГЭ. Как считает директор, перед тем как начать репетиторствовать, нужно минимум пять лет поработать в школе. Однако они нередко начинают брать учеников, ещё не окончив вуз, и в результате пользы от этих занятий мало, но ребёнок получает перегрузку.

Директор также уверена, что занятия с учениками младших и средних классов зачастую превращаются в простое «выполнение домашней работы за отдельные деньги». Из плюсов уроков с репетиторами, по её словам, является только индивидуальное обучение.

Ранее президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Соответствующий указ руководителя государства размещён на сайте Кремля. Также в документе отмечается необходимость обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и учёта актуальности задач мониторинга качества образования.

Комментируя поручение президента, заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров отметил, что сейчас наметилась такая тенденция — ученик осваивает тему дома с родителями, репетиторами, а в школе дают контрольную, как дети там что-то изучили. В итоге школа всё больше и больше превращается в проверяющую, а не обучающую организацию.