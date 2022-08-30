Директор школы объяснила, как уговорила родителей на запрет телефонов

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Директор московской школы № 117 Ирина Бабурина в разговоре с NEWS.ru, комментируя предложение помощника президента России Владимира Мединского запретить использование мобильных телефонов в школах, заявила, что в образовательном учреждении подобное решение уже ранее было принято внутренним актом, запрет поддержал управляющий совет. Она призналась, что родителей и учеников пришлось убеждать, что это сделать необходимо, в частности, директор приводила несколько примеров. Бабурина считает, что запрет пошел учащимся только на пользу, а родители позднее согласились с этой идеей.

Вот во Франции на законодательном уровне запрещено использование мобильной связи в школах, детям в школу с телефонами ходить нельзя. Мы приводили разные примеры. Все, вопросов нет. Когда мы это все ввели, видно, что на переменах теперь дети не портят глаза, не играют в игры, а повторяют, обмениваются впечатлениями. Совершенно другая картина. Раньше идет первоклассник с телефоном и играет. Прекратились разговоры, что украли телефон, потеряли, уже этого в нашей школе нет, — сказала Бабурина.

Директор подчеркнула, что на уроках можно использовать различные гаджеты, но не телефоны. Школа закупила одинаковые коробки с названиями классов и фамилиями классных руководителей. Перед первым уроком все смартфоны собираются, а после последнего занятия классный руководитель или староста раздает их.

Мы к этой инициативе относимся положительно. Если Мединский провел бы это на государственном уровне, это было бы идеально, а то в отдельно взятой школе мы это делаем. В свое время везде в школах стояли бесплатные таксофоны, если надо срочно позвонить родителям, то пожалуйста. И потом есть классный руководитель, администрация, — подытожила Бабурина.

Ранее главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер заявил, что инициатива Мединского по запрету использования мобильных телефонов в школах правильная, но как реализовать ее — непонятно. Он добавил, что у старшеклассников забирать телефоны категорически нельзя.