Директор школы назвала причину побега двух девочек в Красноярске

Пропавшие в городе Лесосибирске Красноярского края две школьницы не получали дома нужного внимания от родителей. В их семьях не всё благополучно, поэтому их побег стал закономерным, рассказала «360» директор школы, в которой учатся девочки.

Ранее сообщалось, что две 13-летние школьницы, пропавшие в Красноярском крае, найдены живыми. Они сбежали из дома.

Как сообщила директор, за одной из девочек в семье почти не присматривают. Мама другой ученицы — «любитель туда-сюда её возить», часто находится в разъездах, не уделяет ей достаточно внимания.

Всё, что произошло, это должно было закономерно случиться, — сказала она.

Девочки пропали 7 сентября. По словам матери одной из них, школьницы отправились в посёлок Колесниково, который находится в черте Лесосибирска, к подруге. Там они переночевали, а утром вызвали такси, чтобы вернуться домой, но так и не появились.