Директор школы дала советы, как подготовить первоклассника к учебе Директор школы рекомендовала родителям не пугать первоклассника учебой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребенка не следует пугать школой, а наоборот — ему стоит объяснить, что в его жизни начинается новый интересный этап, рассказала «Радио 1» директор школы № 11 Сергиева Посада Валентина Варёнова. По словам педагога, семья должна поддержать будущего ученика и начать обращаться к девочке «школьница», а к мальчику — «школьник», чтобы подчеркнуть новый статус.

Очень важно сказать ребёнку, что у него начинается новая и очень интересная жизнь, которая называется «школа», что он уже не детсадовец, а школьник. Самое главное — приветствуйте ребёнка словами «Доброе утро, школьник! Сегодня тебя ждёт интересный день», «Добрый вечер, школьник! Что сегодня было в классе?», — сказала Варёнова.

Директор школы рекомендовала семье за две недели до старта учебного года начать соблюдать режим. В частности, она предложила укладывать ребенка так, чтобы он легко вставал утром. Ведь если он не выспится, то проспит первые два урока, объяснила педагог.

Варёнова добавила, что будущего школьника необходимо приучить быть немного взрослее, чем он есть: научить самостоятельно застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки, а также выключать телефон. Тем не менее если первоклассник захочет взять с собой игрушку, не стоит ограничивать его порыв — он свидетельствует о том, что ученик скучает.

Директор школы напомнила, что особое внимание стоит уделить дороге ребенка до школы.

Нарисуйте ребёнку маршрут от дверей школы до дома, если отпускаете его одного. Пусть он следует только по этому маршруту. Учите его быть чуть взрослее, чем он был до этого, — посоветовала Варёнова.

Ранее руководитель отдела методики преподавания образовательной компании Нина Мушта рассказала, чему нужно научить ребенка к первому классу. По ее словам, ученик к моменту поступления в школу должен уметь считать до десяти, знать имена, адрес и номер телефона своих родителей, а также делить слова на слоги, различать цвета и животных.