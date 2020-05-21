Директор Российского совета ТЦ оценил меры по поддержке арендаторов

https://static.news.ru/photo/c43da902-9b8e-11ea-8798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский заявил, что содержащиеся в законопроекте о поддержке экономики меры, касающиеся арендаторов площадей в ТЦ, в целом соответствуют пожеланиям, которые совет направлял в кабмин.

Войцеховский в беседе с «Известиями» отметил, что РСТЦ просил правительство включить в проект такие меры, которые устанавливают право одностороннего расторжения договора аренды. Эксперт оговорился, что это право нельзя было давать «всем, кому хочется». Принятая Госдумой во втором чтении редакция законопроекта «именно так и выглядит».

По словам Войцеховского, субъекты МСП, которых в первую очередь касаются меры по поддержке арендаторов, в основном отечественные.

Это либо бизнес, который люди строили с нуля, сами по себе. Например, делали какие-то коллекции того, что они продают. Кроме того, есть некоторая часть тех, кто купил франчайзинг у крупных сетей, у них тесная связь с крупными сетями. При этом всё равно получается, что это чисто российские компании, — подчеркнул управляющий директор РСТЦ.

Войцеховский добавил, что «представители цивилизованной торговой недвижимости» и так достаточно деликатно и бережно взаимодействуют с арендаторами в сложившихся непростых условиях.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, среди прочего, подразумевает, что арендаторы из пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платёж арендодатель удержит у себя. Третье чтение пройдёт 22 мая.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, содержащего положение об одностороннем расторжении аренды.