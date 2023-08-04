«Это дичь»: директор «Радонежа» открестился от призывов убивать украинцев Директор «Радонежа» Никифоров заявил, что призывал к уничтожению нацизма, а не украинцев

Фото: shutterstock.com

Директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров заявил РИА Новости, что заявления и заголовки о его призывах убивать украинцев — это передергивание и дичь, на самом деле он имел в виду уничтожение украинского нацизма и самих нацистов. В Сети раскритиковали эфир телеканала «Спас», в ходе которого он заявил, что на Украине запущена такая болезнь, как нацизм, которую «уже никакими уговорами, переговорами, ничем там излечить невозможно». Никифоров предложил выжигать украинцев «солнцепеками», добавив, что это «вполне по-христиански».

Говорят, что чуть ли я не призываю уничтожать украинцев – конечно, это все преувеличение, передергивание, дичь. Речь идет не об украинцах. У меня полсемьи – украинцы, мне что, их уничтожить? Речь о необходимости уничтожать украинский нацизм и украинских нацистов, — сказал он.

Он напомнил, что украинское руководство призывают убивать русских людей, в том время как российская сторона преследует иные принципы — искоренить нацизм.

Даже во время Великой Отечественной войны Сталин говорил, что мы воюем не против немцев, а против нацизма и фашизма, так и сейчас – мы воюем не против украинского народа, а против нацистов, бандеровцев, — указал директор радиостанции.

18 мая глава офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к россиянам: «Украина ненавидит вас. <...> Украина достанет каждого из вас, юридически и физически». До этого он призывал убивать как можно больше русских.

В июне глава офиса украинского президента заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют убить максимальное количество россиян. Он уточнил, что одна из целей — убить как можно больше мобилизованных, чтобы оказать психологическое воздействие на ВС РФ. Вторая цель — по максимуму уничтожать российскую технику.