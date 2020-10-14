Директор NEWS.ru стал лауреатом конкурса «Менеджер года — 2019»

https://static.news.ru/photo/443ce510-0e0c-11eb-af47-fa163e074e61_660.jpg Мусейб Алекперов (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торжественная церемония награждения победителей XXIII Московского и Российского конкурсов управленцев «Менеджер года — 2019» состоялась в историческом отеле «Советский». Одиннадцать абсолютных победителей всероссийского конкурса получили в награду статуэтки Екатерины II, первой учредившей смотр передовых методов ведения хозяйства. Кроме того, за стабильные результаты работы и эффективное управление отдельно наградили шесть лучших менеджеров России, в их число вошёл учредитель и директор АНО «Информационно-аналитический центр «МедиаНьюс» Мусейб Алекперов. Им вручили памятные «Копилки», изготовленные на основе прообраза первого банковского сейфа.

Конкурс осуществляет одну из важнейших задач — способствует развитию и внедрению научных основ управления в практическую деятельность. Именно поэтому на протяжении всего времени он завоёвывает всё больший авторитет среди менеджеров, — сообщили в пресс-службе конкурса.

Несмотря на то что за время проведения конкурса существенно изменились внутриполитическая обстановка и экономические условия, в которых действуют управленцы, его цели остались прежними: выявлять лучших управленцев, менеджерские практики и управленческие команды, а также создавать для них новые коммуникационные возможности для взаимодействия и совместной работы над проектами. В ходе конкурсных испытаний изучался вклад каждого участника в развитие экономики регионов и страны в целом. В активе победителей значатся успешное государственное и муниципальное управление, интересные кейсы в сфере бизнеса, образования, НКО и благотворительности.

В Московском конкурсе жюри определило восемь абсолютных победителей и 64 призёра в 16 отраслевых номинациях. Российский же конкурс управленцев являлся завершающим этапом и проводился среди победителей региональных конкурсов. По итогам прошлого года его абсолютными победителями стали лучшие управленцы, работающие в сферах транспорта, культуры, инфраструктуры и СМИ Москвы, Комсомольска-на-Амуре и Татарстана. Среди них — глава московского муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев, проректор Московского политехнического университета Гюзель Шарипзянова и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление» жюри выделило шесть лучших менеджеров из Москвы, Сургута, Серпухова и Волгоградской области. В их числе — учредитель и директор АНО «Информационно-аналитический центр «МедиаНьюс» и портала NEWS.ru Мусейб Алекперов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и почётный строитель Москвы, директор ООО «Базстрой» Олег Попов.

В 24 отраслевых номинациях конкурса определены ещё 43 победителя со всей страны, отмечены также шесть менеджеров из одной организации в номинации «Команда года».

Как писал NEWS.ru, Мусейб Алекперов вошёл в число восьми абсолютных победителей российского конкурса «Менеджер года — 2018». Кроме того, по результатам московского (регионального) конкурса «Менеджер года» он победил в номинации «Средства массовой информации». Жюри особо отметило личные заслуги Алекперова, благодаря которому портал «круглосуточно информирует аудиторию о главных новостях и тенденциях в России и мире».