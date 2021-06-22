Стали известны подробности нападения медведя-людоеда на ребёнка

Медведь, растерзавший ребёнка в Красноярском крае, вёл себя агрессивно. Об этом «360» рассказал директор национального парка «Ергаки» Игорь Грязин.

По его словам, поведение животного можно назвать даже аномальным, поскольку для него объектом охоты был именно человек. Грязин сообщил, что погибший 16-летний подросток работал шерпом — сопровождал тургруппы.

Он справлял путь и шёл по самой кромке густого леса в одиночку вне активной зоны продвижения туристов. Там, пользуясь скрытностью, на него напал медведь, — пояснил директор.

Его тело обнаружили туристы, которым он нёс продовольствие. Труп обгладывал голодный медведь, который сразу бросился на людей. В результате нападения один человек пострадал.

В настоящее время сотрудники парка выяснили, что отдыхавшие ушли с основного туристического маршрута. Предположительно, им было неудобно идти по снегу.

Как отметил Грязин, нападение медведя на человека могло быть вызвано голодом, а также тем, что туристическая группа проложила путь по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.

После многочасовой слежки инспекторы вычислили местонахождение животного и застрелили его. Во время охоты он также попытался наброситься на одного из них.