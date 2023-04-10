Директор московской школы рассказал, что платит ученикам за хорошие оценки Директор школы Ямбург заявил, что уже давно платит ученикам за хорошую успеваемость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал в беседе с NEWS.ru, что в возглавляемой им московской школе № 109 уже реализована идея выплаты ученикам денег за хорошие оценки, предложенная в Госдуме. Он отметил, что учеба — это тяжелый и напряженный труд, который достоин вознаграждения.

Я уже много лет вручаю валюту, причем чем старше ребенок, тем больше, старшеклассники получают где-то 10 тысяч, — сказал директор школы.

Он также отметил, что учащиеся получают вознаграждения не только непосредственно за учебу. Таким же образом отмечаются те, кто участвуют в различных олимпиадах, театральных фестивалях и прочих мероприятиях. По словам директора, его иногда упрекают в подкупе учеников, но он придерживается иного мнения.

Я просто считаю, что это правильно и своевременно. К тому же не у всех семей равное материальное положение, а так они помогают своим родителям, — отметил Ямбург.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент, в рамках которого школьникам будут выплачиваться деньги за отличные оценки. По ее мнению, это будет мотивировать детей хорошо учиться. Вознаграждения школьникам она предлагает начислять на Пушкинскую карту.