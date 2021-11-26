Директор «Листвяжной» отказался признать вину в нарушении норм безопасности

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате аварии на которой погиб 51 человек, Сергей Махраков отказался признавать себя виновным в нарушении требований безопасности на предприятии. Об этом ТАСС рассказал представитель СКР. Заседание по делу об аварии проходит в Центральном районном суде Кемерово.

Вину в инкриминируемых деяниях не признал, — сказал собеседник агентства.

Примеру Махракова последовал его первый заместитель Андрей Молостов.

Обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) предъявлено Махракову, Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко. По данным следствия, нарушения привели к взрыву в шахте с последующим задымлением вентиляционного участка штрека, что стало причиной гибели людей.

Кроме того, СКР предъявил обвинения в халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Согласно материалам дела, они составили акты о проверке штрека, не проведя её фактически.

СКР ходатайствует в суде об избрании всем пятерым обвиняемым меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил СКР и Генпрокуратуре разобраться в причинах аварии на шахте «Листвяжная». По словам президента, нужно, чтобы ничего подобного впредь не происходило.

ЧП на шахте произошло утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.