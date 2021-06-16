Директор крематория: «Каждый третий родственник не забирает прах»

Союз похоронных организаций и крематориев (СПОК) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос о регулировании отрасли. По данным организации, 20–30% могил на кладбищах являются бесхозными. Места погребения заброшены и поросли бурьяном из-за того, что родственники усопших умерли, уехали или не хотят ухаживать за местом захоронения. NEWS.ru поговорил с директором Новосибирского крематория и первого в России музея мировой погребальной культуры Борисом Якушиным о том, как россияне распоряжаются прахом скончавшихся близких после кремации.

Борис Якушин instagram.com/borisiakushin

— Борис Сергеевич, почему могилы оказываются заброшенными на погосте? Это неуважение к родственникам или что-то иное?

— Причины как минимум две. Первая — это, конечно, нежелание близких поддерживать в порядке место погребения. Я за годы работы насмотрелся на многое. Отношения внутри семьи бывают сложные. Кровные родственники могут не любить друг друга, иногда просто ненавидеть. Кроме того, в некоторых религиях (представители ряда исламских течений и шаманизма) принято не ухаживать за могилой. Считается, что иначе злые духи придут и побеспокоят дух на том свете. Родственники посещают место захоронения, но визуально кажется, что на погостеникого не было много лет. В европейской части России таких могил меньше (около 2%). В азиатской — гораздо больше. Когда администрация кладбища пытается заявить свои права на погост, тут же находится куча родственников, которые категорически выступают против.

— Как обстоят дела с прахом усопших? Много ли урн остаются невостребованными?

— Около 30% праха никто не забирает. Они остаются лежать у нас в хранилище. Причины разные. Сам заказчик умер или по состоянию здоровья он не может приехать. Есть ещё одна категория людей, для которых останки близкого человека ценностью не являются. Они считают, что это наша работа решить, куда отправить этот пепел. Мол, я заплатил деньги, вы сожгли, а дальше не моё дело. Иногда родственники не могут между собой решить вопрос, кому захоронить прах. При этом отношение к останкам не зависит от материального достатка и социального слоя человека. Многие известные деятели науки и искусства до сих пор у нас на хранении. После смерти они оказались никому не нужны.

— Как вы поступаете с невостребованным прахом?

— Наша задача — его сохранить в любом случае. Пока нет общей братской могилы, всё находится в общем хранилище крематория. Иногда люди неожиданно приходят за останками, которые пролежали много лет. В 2018 году у нас случился большой бум — забирали урны, которые лежали давно. Некоторые решаются на это, когда умирает другой родственник. Например, отошла в мир иной бабушка, и дедушку забирают, чтобы похоронить их вместе.

instagram.com/borisiakushin

— Как распоряжаются прахом остальные 70%, которые забирают останки?

— Около 40–50% хоронят на кладбище, ещё 10–15% заказывают ячейку в колумбарии. Развеивают прах около 3%. Это можно сделать на территории крематория. Кто-то пишет в завещании развеять себя над тайгой, в поле, над рекой, морем. Родственники могут это сделать самостоятельно. Но тут возникает множество сложностей. Люди не знают, как правильно открыть урну. Последний случай был в Адлере. Покойный завещал развеять себя над морем, но родственники не смогли открыть ёмкость с прахом. Для этого нужен специальный инструмент, так как голыми руками справится невозможно. Они выкинули урну в водоём, после чего её прибило к пляжу. Началась паника, место оцепила полиция. Конечно, родственникам вернули ёмкость обратно. В итоге им пришлось подходить к вопросу более основательно.

— В кино показывают, что урну с прахом хранят дома. Это распространено?

— Некоторые пытаются хранить, но в итоге возвращают прах. Я помню только один случай, когда человек оставил его дома. Это психологически тяжело — хранить останки. К тому же в условиях наших маленьких квартир ставить её просто некуда. Даже когда урна очень красивая, это не интерьерная вещь. Убирать её под диван или раковину тоже странно. На Западе же всё по-другому. Я был в домах и видел урны, там люди спокойнее к этому относятся.