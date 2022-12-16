Директор Краско опроверг обвинения в адрес артиста в неуплате VIP-палаты Директор Краско Смородинов опроверг обвинения в адрес артиста в неуплате VIP-палаты

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Иван Краско

Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов опроверг обвинения в отношении актера, согласно которым он якобы не оплатил пребывание в VIP-палате в петербургской клинике. В беседе с «360» он отметил, что Краско выделили ее бесплатно, к тому же он никуда не сбегал, скрывшись от уплаты, как мошенник.

Не заплатил за VIP-палату? Она бесплатная была, ему было выделено все. Он же не убежал, как мошенник, — сказал Смородинов.

Директор Краско рассказал, что артист проходил лечение из-за проблем с сердцем. В больнице, по его словам, актер лежал под капельницей и проходил плановое обследование. Он добавил, что на данный момент Краско чувствует себя «в силу возраста», то есть и не плохо, и не хорошо.

Опять же, в таком возрасте сложно что-то предугадать. Ему утром хорошо, вечером хуже, или наоборот, — рассказал Смородинов.

Ранее Краско обвинили в том, что он выписался из клиники в Петербурге, не оплатив пребывание в VIP-палате на сумму около 10 тысяч рублей.

14 декабря пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Локтева сообщила, что против журналистки Ксении Собчак подали иск в суд о взыскании долга в размере 3 млн рублей за установку каминов. В документе уточняется, что по договору в доме Собчак нужно было установить камин на веранде, в спальне и гостиной. Собчак, как отмечено в иске, внесла предоплату, после чего работы были выполнены. Однако оставшаяся часть суммы перечислена не была.