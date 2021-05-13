Директор казанской школы рассказала об успеваемости и характере стрелка

https://static.news.ru/photo/e183df64-b3d8-11eb-8eee-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев, расстрелявший учеников школы № 175 в Казани, был уравновешенным и неплохо учился. Об этом рассказала директор образовательного учреждения Амина Валеева, сообщает РИА Новости.

Он обучался до 9 класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему не было, — цитирует её агентство.

Директор добавила, что молодой человек ни на каком учёте не состоял.

Валеева также объяснила отсутствие охраны в школе. По её словам, образовательно учреждение отказалось продлевать договор с частным охранным предприятием по причине перевода школьников на дистанционное обучение.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее психиатр Игорь Лазарев заявил, что Галявиев находится в состоянии острого психоза, у него утрачена связь с реальностью. С ним невозможно проводить адекватные следственные действия. Специалист отметил, что наиболее часто психоз проявляется при шизофрении, но возможен и в случаях органического поражения мозга.