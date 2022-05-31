Директор гимназии рассказала, кто сливает ответы на ЕГЭ Директор гимназии Хавченко: ответы на ЕГЭ сливают те, у кого есть доступ к распределению вариантов по регионам

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответы на ЕГЭ сливают те, у кого есть доступ к распределению вариантов по регионам, сообщила директор гимназии Святителя Василия Великого Елена Хавченко «Царьграду». По её мнению, это не учителя, а кто-то «гораздо повыше».

Я думаю, что это кто-то из тех людей, которые имеют доступ к распределению по регионам экзаменационных вариантов. Ну знаете, это не первый год у нас происходит, и не первый год занимаются этим федеральные органы контролирующие и наверняка находят кого наказать, но тем не менее воз и ныне там, — сказала Хавченко.

Она объяснила, как устроена система. В апреле появляется платный канал, в котором ученики получают ответы в день экзамена. Чем ближе к ЕГЭ, тем дороже в него вступить.

Центр экосистемной безопасности «Тинькофф» ранее обнаружил в Telegram более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ. Общее число участников сообществ составляет более 1,5 млн человек.

Эксперты отмечают, что число таких каналов ежегодно увеличивается накануне экзаменов, но появление такого количества каналов стало особенностью этого года. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, это связано с увеличением числа пользователей Telegram за последнее время и более медленной скоростью блокировки мошенников, чем на других платформах.