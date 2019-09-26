https://static.news.ru/photo/3d640034-e0f9-11e9-a884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов вышел из спецприёмника, где отбывал арест в 10 суток. Наказание было назначено ему за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

Приговор руководителю ФБК был вынесен Мещанским судом 9 августа, однако в тот момент активист находился под арестом по решению Зеленоградского суда за участие в той же акции. Согласно действующему законодательству, административные аресты в таких случаях накладываются друг на друга и протекают параллельно. Вместе с тем Жданов был освобождён из спецприёмника по истечении 15 суток, отбыв второе наказание не полностью.

На этот раз Мещанский суд постановил, что глава ФБК должен до конца отбыть в заключении положенные дни, чтобы «досидеть» недостающий срок. Как писал News.ru, с этой целью он был задержан несколькими днями ранее, после чего общественника поместили под стражу.