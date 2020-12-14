Директор центра Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения РФ

https://static.news.ru/photo/a1be5776-3e15-11eb-b93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что в 2021 году большая часть россиян получит прививку от коронавируса.

Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны, — цитирует учёного Российский фонд прямых инвестиций.

Анализ данных в заключительной контрольной точке клинических исследований «Спутник V» (вакцина от коронавируса, разработанная центром Гамалеи) показал, что эффективность препарата находится на уровне 91,4%. Оценка производилась через 21 день после введения первой дозы. Во внимание принимались результаты добровольцев, получивших в заключительной точке исследований как первую, так и вторую дозу вакцины.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что «Спутник V» доставили во все регионы страны для начала массовой прививочной кампании, передавал NEWS.ru.

Министр добавил, что вакцинация — это путь, по которому необходимо идти, чтобы прервать цепь распространения инфекции. Он также рассказал, что свыше 18 тысяч добровольцев помогут доставить лекарства пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому.