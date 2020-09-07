Директор центра Гамалеи назвал сроки окончания пандемии коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/4f2cce86-f0de-11ea-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия победит пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, отметив, что это станет возможно благодаря тотальной вакцинации населения страны. Для этого нужно произвести 80 млн доз вакцины, отметил учёный.

И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции, — сказал он в интервью «Известиям».

Он отметил, что разработка вакцины от коронавируса в России началась задолго до пандемии. Над технологией создания препарата работали три поколения научных сотрудников в течение 25 лет. 2–2,5 года назад специалисты получили задание создать вакцину от MERS (ближневосточный респираторный синдром). По словам Гинцбурга, у него гораздо большая летальность, чем у коронавируса.

Когда началась эпидемия COVID-19, те же сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, переключились на создание препарата против COVID-19, — пояснил Гинцбург.

Он заверил, что вакцина полностью безопасна и уже доказала свою эффективность. Говоря о побочных эффектах препарата, учёный отметил, что у испытуемых наблюдалось повышение температуры до 38 °C, мышечная боль в месте инъекции, покраснение. Никаких серьёзных последствий вакцина у добровольцев не вызвала.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники, писал NEWS.ru.