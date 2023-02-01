Дипломат: отъезд противников СВО отразится только на российской эстраде Израильский дипломат Кедми: отъезд противников СВО отразится только на российской эстраде

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Отъезд из России противников СВО отразится только на российской эстраде и не затронет другие сферы жизни, считает израильский дипломат Яков Кедми. Он заявил ФБА «Экономика сегодня», что Россия будет временно ощущать отток специалистов в некоторых сферах, в том числе в IT, пока не приспособится. Массовый отъезд тех, кто не поддержал проведение спецоперации на территории Украины, по его мнению, не потряс страну.

Пострадает ваша американизированная эстрада. Потому что большинство из них [уехавших артистов] подогнали под их [западные] стандарты. Ну, хорошо. Кому этого не хватает, послушает их и из-за границы. Другие вырастут, — объяснил Кедми.

По его словам, России нужно адаптироваться к новым реалиям, чтобы экономические показатели вернулись к привычным нормам. Для этого израильский политолог посоветовал внести изменения в систему образования и увеличить количество университетов. За российскую эстраду Кедми посоветовал не переживать — место уехавших звезд в скором времени займут новые.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжает развиваться, несмотря на все потрясения. Отток населения, по его мнению, произошел из-за неверно сформированных ценностей. Кедми посоветовал продвигать моральные нормы среди молодежи.

Сейчас пара сотен тысяч уехала. Из них 10–20 тысяч более способных. Жалко, да. Сами виноваты — воспитывать надо уметь. Воспитывать прежде всего гражданина, — заметил он.

Музыкальный продюсер Вадим Цыганов ранее призвал лишить российских звезд финансирования из государственного бюджета. По его словам, после начала СВО на Украине многие звезды «пытаются оседлать патриотическую повестку за госсчет».