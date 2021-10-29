Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Игорь Кириллов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщила вдова Татьяна. Легенды отечественного телевидения не стало на 90-м году жизни.

По словам вдовы Кириллова, дата похорон и место проведения гражданской панихиды пока не назначены .

Кириллов умер в больнице 30 октября 2021 года после продолжительной болезни. Состояние телеведущего ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

По словам его коллеги Анны Шатиловой, причиной смерти стал коронавирус. Близкие скрывали его болезнь. Незадолго до заражения COVID-19 Игорю Кириллову ампутировали ногу.

По данным источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей.

Как отмечается в сообщении Первого канала, где диктор работал консультантом до самой смерти, он стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения».

Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссёра. Однако в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Именно Кириллов первым сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос.