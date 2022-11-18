«Диктату США наступает конец»: экономист о торговле с Китаем в рублях Кандидат экономических наук Беляев заявил, что доллар утратит мировое господство

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что с потерей господствующих позиций в сфере производства и услуг со стороны США, доллар также начал постепенно терять свою главенствующую роль на мировом рынке. Экономист считает, что место американской денежной единицы займут нацвалюты других стран.

Тут надо понимать, что из-за потери США своего лидирующего статуса в сфере производства и предоставления услуг, соответственно уходит и главенствующая роль доллара. И, конечно же, освободившееся место сразу же занимают валюты других государств. Правда значение валюты, как таковой, достаточно сильно переоценено. Так как, это, всего на всего, расчетное, техническое средство, — заявил Беляев.

Экономист также затронул тему перехода на оплату энергоресурсов в нацвалютах между КНР и Россией. Эксперт убежден в правильности такого решения. По его словам, за счет перерасчетов в рублях РФ укрепит свою денежную единицу, а также поднимет уровень доверия к ней на международном рынке.

В этой связи переход на оплату энергоресурсов между Китаем и Россией в национальных валютах, укрепит рубль, как валюту в которой можно вести международные расчеты, но никакого более существенного влияния данное событие не окажет. Тем более не стоит говорить об укреплении нашей национальной валюты и ее курса. Тут самое главное, что мы уходим от расчетов в доллар США, — заключил Беляев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в нацвалютах за поставки энергетических ресурсов. Он отметил, что транзакции по оплате газа между «Газпромом» и властями КНР уже осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. По словам Новака, взаиморасчеты в национальных денежных единицах в том числе происходят и за поставки оборудования из Китая.