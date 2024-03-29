«Диктаторы и обиженки»: Симоньян о блокировке эфиров Соловьева в Армении Симоньян: показ передач Соловьева в Армении запретил обидчивый эфенди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Маргарита Симоньян

Показ передач российского журналиста Владимира Соловьева в Армении запретил «обидчивый эфенди», заявила в Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она также задалась вопросом, почему пришедшие к власти свободолюбы становятся в итоге «диктаторами и обиженками».

Обидчивый эфенди запретил транслировать в Армении «Вечер с Владимиром Соловьевым». А как дышал, как дышал! Шел к власти под лозунгами «больше свободы слова». Свободы слова стало меньше. И с Карабахом неудобно получилось. Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка, — написала Симоньян.

Ранее власти Армении запретили транслировать на территории страны авторские передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Такое решение в Ереване обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между странами о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. В соответствии с соглашением стороны не должны допускать в эфир телеканалов и радиостанций вмешательства во внутреннюю политику друг друга.

Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев считает, что решение властей Армении является нарушением свободы слова. По его словам, большинство граждан республики знают русский язык и привыкли слушать и смотреть программы российского телевидения. Соловьев также подчеркнул, что Ереван уже предпринимал попытки прекратить вещание телеканалов РФ на территории страны.