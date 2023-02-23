Диксон идет на поправку: репортаж из «берлоги» самого известного медведя Журналист NEWS.ru навестил известного на всю страну белого медведя Диксона, который восстанавливается в Московском зоопарке после тяжёлых ранений

Фото: АГН «Москва»

Белый медведь, чья история полгода назад потрясла всю Россию, постепенно восстанавливается под присмотром специалистов Московского зоопарка. В начале сентября трехлетнего хищника с многочисленными ранениями нашли в угольной куче недалеко от жилых домов в поселке Диксон Красноярского края. Занесенный в Красную книгу медведь был в критическом состоянии, едва шевелил головой и передними лапами. Диксона перевезли в Московский зоопарк, где он, несмотря на первоначальные неутешительные прогнозы ветеринаров, приходит в себя — периодически гуляет по вольеру, валяется в снегу и купается в бассейне. Как медведь Диксон привыкает к новой жизни и восстанавливается после тяжелых ранений — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Диксоном

Изначально ветеринары не давали никаких надежд на успешное лечение. У белого медведя обнаружили около 25–30 отверстий от картечи разного диаметра, были задеты голова и позвоночник. Врачи диагностировали контузию спинного мозга и обширный миозит (воспалительный процесс в одной или нескольких мышцах одновременно). Итоговый вердикт был печален: из-за тяжелых травм животное вряд ли когда-то сможет ходить, а операция ситуацию не выправит. Прогноз на выздоровление давали крайне осторожный.

Несмотря на малые шансы прийти в себя, Диксон не терял надежду, держался изо всех сил и, что крайне важно, имел хороший аппетит. Для реабилитации белого медведя собрали лучших ветеринарных врачей России. Внимательно изучив состояние животного, специалисты пришли к выводу, что ему все-таки можно помочь, и пообещали бороться за его жизнь.

Данный вид медведя является самым крупным наземным млекопитающим, он занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. На сегодняшний момент таких особей насчитывается всего 25–27 тысяч. Это единственный представитель среди медвежьих, кто обитает на льдах и охотится как на суше, так и в воде.

Последние новости о Диксоне

Заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов рассказал NEWS.ru последние новости о здоровье Диксона. По словам специалиста, сейчас с медведем проводят регулярные ветеринарные тренинги, в ходе которых зоологи стимулируют неподвижные лапы. С каждым днем чувствительность становится лучше, мишка уверенно идет на поправку, а совсем недавно он научился самостоятельно переворачиваться. Теперь зоологи смогут проводить более тщательные осмотры животного.

По мнению Пажетнова, у Диксона есть хорошие шансы на восстановление. Специалисты делают все возможное, чтобы медведь как можно скорее встал на четыре лапы и успешно прошел курс реабилитации.

Когда Диксон выздоровеет?

Как только Диксона перевезли в Москву, ему провели КТ и МРТ, чтобы понять степень тяжести полученных травм и назначить правильное лечение. Дать точный прогноз по срокам восстановления белого медведя специалисты пока не могут. Как отметил Пажетнов, в среднем подобная реабилитация длится от полугода до полутора лет.

При этом он подчеркнул, что случай Диксона — уникальный, так как подобная реабилитация животного проводится впервые в мире.

Какие будут результаты, мы сказать не можем. Мы можем только отметить, есть динамика или ее нет. На данный момент мы наблюдаем положительную динамику в его реабилитации. Каждый день проводятся консультации, реабилитологи и нейрохирурги ведут постоянный контроль, следят за состоянием медведя, — сказал Пажетнов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вольер Диксона в Московском зоопарке

Из-за реабилитации мишка вынужден жить по расписанию. Сначала плотный завтрак, затем обработка ран с тренингом. В 12:00 мск начинается дневной ветеринарный тренинг, а в 16:00 — вечернее кормление с заключительными занятиями. И так каждый день.

В общем, процесс восстановления Диксона мало отличается от человеческой реабилитации.

У нас есть ветеринарные тренинги, которые направлены на стимулирование его движений, стимулирование восстановления задних конечностей. Также мы используем миостимулятор и вибростимулятор. Занятия проводятся ежедневно, — отметил Пажетнов.

Также мишка может купаться в бассейне, который оборудовали для него специальным образом. Во внешнем вольере сварили большую клетку, внутри которой он может перемещаться к бассейну по деревянному помосту. При этом зоологи находятся неподалёку от Диксона и наблюдают за ним в процессе реабилитации.

На днях он сделал первые шаги до бассейна. Для хищника соорудили пандус и постелили маты в вольере. Теперь Диксон может проскользить от своего домика прямо к бассейну и вдоволь поплавать.

По бассейну мы получили рекомендацию, чтобы была возможность регулирования дна. Мы засыпали его галькой и можем регулировать толщу воды, — рассказал Пажетнов.

Чтобы как-то скрасить денечки Диксона, каждый день ему приносят в вольер снег, в который закапывают для него рыбу. Другую еду, предназначенную для медведя, прячут в коробки, заворачивают в бумагу и раскладывают на разной высоте ограждения, чтобы дополнительно стимулировать подвижность животного.

Вот только пообщаться с другими особями Диксон пока не может. Знакомство с сородичами придется отложить до момента выздоровления.

Где и когда можно увидеть Диксона

Большую часть времени белый медведь проводит во внутреннем вольере, а вот снаружи, где его могут увидеть посетители Московского зоопарка, появляется не так часто. Наружное пространство устроено по рекомендациям реабилитологов. По совету специалистов Московский зоопарк согласился на некоторые изменения — внутри крытой части вольера сделали небольшую клетку, которая позволяет сотрудникам и ветеринарам наблюдать за медведем.

Частота выходов Диксона на свежий воздух зависит от его самочувствия. Каждый день зоологи оценивают конечности, психосоматическое состояние и решают, выпускать медведя или нет.

Желающим увидеть Диксона в Московском зоопарке лучше приезжать с 09:00 до 11:00. В эти часы с высокой долей вероятности хищник выйдет из своего вольера на свежий воздух. А уже с 12:00 начинается ежедневный курс реабилитации, перед которой медведю нужно хорошенько отдохнуть.

С ноября прошлого года посмотреть на мишку можно через специальное окошко для посетителей. На ограждении вольера хищника установили баннер со специальными щелочками, сквозь которые Диксон наблюдает за происходящим на улице. Полноценно следить за окружающим миром Диксон сможет только после окончания лечения и реабилитации.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова пояснила, что данная схема — оптимальный вариант, при котором можно предоставить посетителям возможность посмотреть на медведя, не напугав его при этом большим скоплением людей. А количество желающих хоть одним глазком взглянуть на Диксона действительно велико.