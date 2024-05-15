Дикая утка вывела потомство на балконе в Химках

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Дикая утка свила гнездо на балконе жилого дома в Химках, сообщает Telegram-канал «Мослента». Птица снесла 11 яиц, пока соседствовала с местными жителями, все птенцы вылупились на свет.

На кадрах можно увидеть конструкцию, которую соорудила утка. Она обогревает птенцов, которые непрерывно щебечут, а затем выбирается из гнезда. Уточняется, что домочадцы сначала наблюдали за семейством, а затем перевезли его к ближайшему водоему.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что гуляющих по улицам города утят лучше не трогать, поскольку это стресс и для птенцов, и для их матери. По его словам, мама-утка может вступиться за потомство и ущипнуть человека. Эксперт добавил, что кряквы ведут себя не так агрессивно, как огари, которые могут накинуться на недоброжелателя.

До этого профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд предупредил, что купаться в прудах, где плавают утки или другие птицы, опасно из-за риска заражения церкариозом, паразитным заболеванием. Он рассказал, что инфекция проявляется зудом и крапивницей в местах проникновения гельминтов.

Кроме того, ветеринар Елена Смирнова отмечала, что весной утки организуют свои гнезда в тихих и безопасных местах, чтобы дать птенцам вылупиться, а когда приходит время, ведут выводок к ближайшему водоему.