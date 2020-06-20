«Дикая умница»: в Сети оценили новый образ «медсестры в бикини»

https://static.news.ru/photo/3d808e6c-b29e-11ea-ba6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gapp.az

Пользователи Интернета положительно отнеслись к решению тульской медсестры Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды. Девушка стала звездой Сети в разгар пандемии коронавируса, когда вышла на работу в прозрачном защитном костюме.

Теперь она появилась в Instagram в спортивных костюмах бренда Zasport. Под опубликованными компанией снимками Жуковой пользователи оставляют благожелательные отзывы: «Одежда отличная! Девушка чудесная!», «Медработники — тоже люди», «Какая фигуристая», «Приятно смотреть, красавица», «С юмором, милая и работящая — это очень здорово. Развеселила всю страну в сложное время, мы это оценили. Успехов и всего хорошего».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Жукова рассказала, как восприняла свалившуюся на неё известность. Когда знакомые скинули ей ссылку на публикацию в СМИ, сделавшую Надежду знаменитой, медсестра сразу закрыла аккаунты в соцсетях. Чтобы отвлечься от происходящего, она сосредоточилась на рабочих обязанностях. Главврач больницы, коллеги и губернатор Тульской области поддержали девушку, за что она им очень благодарна.