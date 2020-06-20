«Дикая умница»: в Сети оценили новый образ «медсестры в бикини»

Пользователи Интернета положительно отнеслись к решению тульской медсестры Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды. Девушка стала звездой Сети в разгар пандемии коронавируса, когда вышла на работу в прозрачном защитном костюме.
Теперь она появилась в Instagram в спортивных костюмах бренда Zasport. Под опубликованными компанией снимками Жуковой пользователи
Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Жукова рассказала, как восприняла свалившуюся на неё известность. Когда знакомые скинули ей ссылку на публикацию в СМИ, сделавшую Надежду знаменитой, медсестра сразу закрыла аккаунты в соцсетях. Чтобы отвлечься от происходящего, она сосредоточилась на рабочих обязанностях. Главврач больницы, коллеги и губернатор Тульской области поддержали девушку, за что она им очень благодарна.
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