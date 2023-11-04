Диеты, липосакция, резекция желудка: как худеть правильно Цикорин: избыточный вес всегда чреват большими проблемами со здоровьем

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Как сообщает Министерство здравоохранения России, каждый десятый гражданин страдает ожирением. По заявлению главы ведомства Михаила Мурашко, избыточный вес становится широко распространенной проблемой, в том числе и у детей. Только за последние пять лет доля жителей РФ, столкнувшихся ожирением, выросла на 30%. Как не набрать лишние килограммы и что делать, если цифры на весах уже вызывают тревогу, — в материале NEWS.ru.

Сколько в России людей страдают ожирением

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уже 11% населения страны сталкиваются с проблемой ожирения. Такие данные чиновник привел на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента Владимира Путина.

Как заявляла ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике федерального Минздрава Оксана Драпкина, ведущийся с 1993 года мониторинг показывает, что ожирение в 30 субъектах России имеет тенденцию к увеличению, причем особенно этот тренд выражен у мужчин. Так, если в 1993 году показатель распространенности ожирения в России среди них составлял 8,3%, среди женщин — 23,2%, то в 2013-м — уже 26,9% и 30,8% соответственно, в 2017-м — 28,1% и 32,1%, в 2021-м — 30,1% и 36,7%.

В мае 2021 года академик РАН Виктор Малеев констатировал, что около половины россиян имеют лишний вес. В Европе данный показатель несколько ниже — около 44%. По прогнозам ученого, к 2025 году от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин, прогнозировал ученый.

В середине 2020 года научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Виктор Тутельян заявляя, что 60% населения РФ имеют избыточную массу тела, а 20–25% имеют ожирение первой, второй и третьей степени.

Фото: Kremlin.ru Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

Какие риски несет избыточный вес

Избыточный вес сказывается не только на внешнем виде человека. Лишние килограммы сильно бьют по здоровью в долгосрочной перспективе, рассказал NEWS.ru сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Игорь Цикорин.

«Ожирение сегодня выходит в топ главных проблем со здоровьем. Избыточный вес зачастую вызывает повышенное артериальное давление, ударяет по сердечно-сосудистой системе», — пояснил специалист.

По словам Цикорина, от проблемы не стоит отмахиваться, поскольку с возрастом высокий вес способствует развитию самых разных заболеваний.

«Если кто-то считает, что главная проблема — это внешний вид, то это не так. Мы можем любить разных людей: и толстых, и худых. Другой вопрос, что избыточный вес всегда чреват большими проблемами со здоровьем», — указал Игорь Цикорин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко указывал, что экономика страны может потерять до 4% ВВП до 2025 года из-за лишнего веса россиян.

Почему ожирение часто встречается у детей

По данным Минздрава, ожирением все больше страдают подростки 15–17 лет. Чтобы остановить такую тенденцию, в ведомстве предлагают запретить рекламу, формирующую положительное представление о вредных продуктах.

Как пояснил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых, в структуре причин детского ожирения ведущую роль играет вовсе не генетика. По его словам, главные причины — это гиподинамия и питание.

«Современный школьник много учится, причем не только в школе, но и дома. Большую часть времени проводит в сидячем положении. И отдыхают большинство школьников тоже в сидячем или лежачем положении, активно взаимодействуя с гаджетами. Дети мало занимаются спортом или просто гуляют, предпочитая этому компьютерные игры и социальные сети», — пояснил Малых.

Он также признал, что в жизни подростков стало много фастфуда и сладких газированных напитков и питание в целом часто нерегулярное и несбалансированное. И это вторая по значимости причина избыточного веса у детей. На третьем месте находятся различные заболевания, которые приводят к появлению лишнего веса, подчеркнул Дмитрий Малых. Кроме того, подчас родители любят перекармливать своих детей.

«В нашей стране давно сложилась традиция: надо есть больше, надо есть с хлебом. Мы помним эту модель пищевого поведения еще по нашим бабушкам. Но раньше многие дети не толстели, потому что много двигались, гоняли мяч во дворе. Сейчас дети все больше проводят время на диване в обнимку со смартфоном», — рассказал Игорь Цикорин.

В итоге, продолжил он, дети и подростки мало тратят накопленной энергии. Также Цикорин отметил, что, согласно некоторым данным, уроки физкультуры в школах регулярно посещают не более 10–15% учащихся, а остальные имеют освобождение.

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Что делать для похудания

Если вы имеете избыточный вес, необходимо обязательно получить консультацию эндокринолога. Об этом заявила NEWS.ru врач-онколог Валентина Харитонова. По ее словам, зачастую лишние килограммы появляются на фоне именно эндокринологических проблем. Кроме того, нелишним окажется поход к врачу-диетологу, который может расписать схему правильного питания.

«Нужно отладить свой рацион, следить не только за количеством, но и за качеством потребляемых продуктов. Также серьезное внимание следует уделить физической нагрузке. Можно заняться физкультурой самостоятельно либо начать посещать спортзал», — пояснила Харитонова.

Врач-терапевт Сергей Фролов добавляет, что «сгонять» вес следует крайне осторожно, поскольку этот процесс довольно сложный.

«Если человек неправильно питался, мало двигался, то менять образ жизни следует постепенно. Нельзя сразу вскочить и начать бегать по утрам или тягать гири в спортзале. Тогда нетрудно оказаться в отделении кардиологии — сердце не готово к таким нагрузкам», — пояснил NEWS.ru доктор.

Он отмечает, что физическую нагрузку должен подбирать специалист: кому-то может больше подойти ходьба, кому-то — плавание.

«В первую очередь необходимо разобраться, почему человек толстеет: бывает, что причины найти не так и просто», — констатировал Фролов, добавив, что резкое похудение — это всегда огромный стресс для человеческого организма.

Какие операции делают при ожирении

Некоторые люди решаются на операции, чтобы избавиться от лишних килограммов. Одна из наиболее популярных — липосакция. Как рассказал NEWS.ru хирург Дмитрий Соловьев, липосакция — это операция по удалению жира, от которого человек не может избавиться при помощи диеты и физических упражнений.

«Теоретически липосакция может затрагивать любую зону тела. При этом чаще всего липосакцию используют для удаления лишнего жира на бедрах, животе, ягодицах», — рассказал специалист.

По его словам, многие думают, что липосакция якобы помогает похудеть. «Это заблуждение, потому что эта операция к похудению на самом деле не имеет никакого отношения. С помощью этой операции просто можно убрать жир в конкретном месте. Однако показана она далеко не всем. При этом надо понимать, что общие параметры фигуры в любом случае останутся», — указал Соловьев.

Он пояснил, что даже к липосакции надо готовиться заранее. «Это не шутки. Поэтому порой приходится отказывать пациентам в таком вмешательстве. Для липосакции должны быть четкие показания. Риски тоже имеются: например, после операции может возникнуть тромбоз глубоких вен, обесцвечивание кожи и другие осложнения».

Кроме того, страдающим ожирением людям порой назначают резекцию желудка — уменьшение его размера. По словам Соловьева, при операции удаляют большую часть органа, чтобы снизить количество потребляемой пищи. В итоге большинство пациентов после операции худеют.

«Некоторые теряют до 75% лишнего веса. При этом пищеварительные процессы после продольной резекции желудка не меняются. Но следует обратить внимание: это достаточно сложная операция, которая назначается действительно больным людям. Те, кто имеет лишние 10–15 килограммов, на стол к хирургу по такому поводу ложиться, конечно, не должны», — отметил Соловьев.

Как с ожирением россиян хотят бороться в Госдуме

Как рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, врачи уже не первое десятилетие бьют тревогу из-за растущей проблемы избыточного веса и ожирения россиян. РФ вошла в тройку стран с самым большим числом граждан по этому показателю, который, в свою очередь, ведет к заболеваниям сердца, диабету и другим патологиям, а как следствие — к ранней смертности.

«Тут нужно отметить несколько факторов. Первый — социальный. К сожалению, высокоуглеводная, жирная, сладкая пища ощутимо дешевле и эффективнее с точки зрения насыщения, чем здоровая и полезная еда. Овощи, фрукты, мясо однозначно проигрывают по доступности макаронам, крупам, разного рода снекам и газировке. Так что избыточный вес — это косвенный признак плохого материального положения значительной части граждан», — признал Леонов.

По словам парламентария, второй фактор связан с «агрессивной рекламой» вредной еды и фастфуда. Он считает, что посетитель магазина сначала видит стеллажи с яркими обертками, разноцветными бутылками, сладостями и полуфабрикатами, а потом другую еду.

«„Природные“ продукты без добавок и усилителей блекнут на их фоне. С этой проблемой можно и нужно бороться пропагандистскими методами. Мы уже вносили законопроект и обращались к Роспотребнадзору с предложением развивать экспериментальную программу „светофор“. Все производители, участвующие в этой программе, должны окрашивать этикетку своей продукции в зависимости от содержания в ней разных веществ», — указал депутат.

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

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