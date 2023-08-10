Диетологи развеяли миф об омолаживающем эффекте коллагена Диетологи: коллаген не сможет остановить процесс старения и вернуть коже молодость

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Вопреки распространенному мифу об омолаживающем эффекте коллагена, пищевая добавка не способна вернуть коже молодость и остановить процесс старения, утверждают диетологи и нутрициологи. «Вести Подмосковья» отмечают, что коллагеновые добавки могут только улучшить состояние кожи и убрать видимые морщины.

Как уточняет издание, эффект от приема БАДов зависит от большого количества факторов. К ним в том числе относятся изначальное состояние кожи, образ жизни и генетические предрасположенности. При выборе коллагена и его формы важно учитывать возможные аллергические реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и индивидуальную непереносимость компонентов.

Диетологи советуют не злоупотреблять добавкой. Желудочно-кишечный тракт не сможет усвоить большое количество коллагена, а его избыток может спровоцировать тяжелые реакции или привести к рискам развития хронических заболеваний. Чтобы восполнить недостаток компонента, можно не только использовать БАДы, но и включить в рацион мясо, рыбу, холодцы, заливное или бульоны.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что злоупотребление витамином С может вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, пищеварительной системы, головную боль, аллергическую реакцию и развитие мочекаменной болезни. По ее словам, синтетический витамин С есть во многих лекарственных препаратах, пищевых добавках и даже в некоторых видах продуктов.