Диетолог Соломатина призвала есть овсянку не чаще трёх раз в неделю

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В овсяной каше содержится фитиновая кислота, которая выводит из организма полезные вещества, поэтому её стоит есть не чаще трёх раз в неделю, считает диетолог Елена Соломатина. При этом она отметила, что крайне важно приготовить овсянку правильно, сообщает «Москва 24».

Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо — всё, что в овсянке содержится. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Поэтому её надо есть раза три в неделю, а не каждый день, — пояснила Соломатина.

Она подчеркнула, что овсяная каша должна некоторое время повариться, растворимую есть не стоит. По её словам, «правильная» овсянка не повышает уровень глюкозы в крови, не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса. Соломатина добавила, что у некоторых людей с проблемами ЖКТ овсянка может вызвать раздражение в желудке из-за содержания в ней клетчатки.

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