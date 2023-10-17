Диетолог развеяла популярные мифы о картофеле Диетолог Мещерякова: правильно приготовленный картофель содержит мало калорий

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Среди россиян распространено мнение, что из-за картофеля можно набрать лишние килограммы. Врач-диетолог Татьяна Мещерякова в разговоре с LIFE.ru пояснила, что это не более чем миф: правильно приготовленный продукт содержит около 80 ккал на 100 г. Она посоветовала употреблять картофель в отварном или запеченном виде два-три раза в неделю. Порция должна составлять не более 200 г.

Предпочтение стоит отдать отварному или запеченному картофелю — в таком виде он принесет значительно больше пользы и даст всего 65–80 ккал на 100 г. Исключение составляет специальный диетический стол для людей с диабетом — в этом случае картофель ограничивается либо исключается полностью, — пояснила диетолог.

Кроме того, картофельный крахмал на самом деле не несет вред организму. Напротив, он является субстратом для микрофлоры кишечника и отвечает за выработку ряда витаминов, защищает от кишечных инфекций, способствует усвоению минералов и активации ферментов в тонком и толстом кишечнике, отметила Мещерякова.

Она посоветовала не готовить продукт при высоких температурах. Дело в том, что тогда из картофеля будет выделяться акриламид, токсичный компонент, который нарушает работу печени, почек и обладает канцерогенными свойствами. Врач порекомендовала также отказаться от традиционного пюре. Лучше готовить блюдо не на молоке, а на воде с добавлением сливочного масла. Это связано с тем, что молоко сложно сочетается с другими продуктами и может поспособствовать повышенному газообразованию, дискомфорту кишечника и проблемам со стулом.

Диетолог уточнила, что также не надо заготавливать картофель на длительный период. Срок хранения этого продукта без потери полезных свойств составляет до полугода. Если употребить картофель, собранный осенью, позже, то он может навредить здоровью.

Специалист Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова ранее рассказала, что картофель рекомендуется хранить в сухом, темном и прохладном месте, обеспечив циркуляцию воздуха. По ее словам, продукт нельзя оставлять в пакетах, особенно в целлофановых.