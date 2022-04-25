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Общество

Диетолог развеяла миф о вреде яиц

Диетолог Нефёдова заявила об отсутствии вреда от переедания яиц
13:23, 25 апреля 2022
Диетолог развеяла миф о вреде яиц Фото: Hans Wiedl/picture alliance/Global Look Press
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В яйцах содержится холестерин, однако от чрезмерного его потребления организму ничего не будет, поэтому этот продукт может присутствовать в рационе в «неограниченном количестве», заявила диетолог Наталья Нефёдова. Как отметила врач, яйца всегда должны присутствовать в рационе человека, ежедневно их стоит съедать по две штуки, пишут «Народные Новости».

Яйца могут присутствовать в неограниченном количестве в рационе. Но не стоит есть только яйца, нужно есть мясо, рыбу, птицу, орехи и бобовые, — подчеркнула Нефёдова.

Она добавила, что у тех людей, кто соблюдает пост перед Пасхой, организм перестаёт вырабатывать достаточное количество ферментов для перерабатывания сложной пищи животного происхождения. Именно поэтому в этот праздник некоторые испытывают проблемы с пищеварением после переедания яиц.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что пациентам с атеросклерозом, а также страдающим от повышенного холестерина и проблем с поджелудочной железой, стоит ограничить потребление яиц на Пасху. Она добавила, что здоровым людям, занимающимся физической нагрузкой, можно есть не более трёх яиц в день без вреда для здоровья.

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