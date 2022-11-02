Диетолог развеяла миф о длительности жизни «истинных» вегетарианцев Диетолог Мойсенко: большая длительность жизни вегетарианцев — это миф

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Диетолог Римма Мойсенко развеяла миф о том, что «истинные» вегетарианцы, не употребляющие никаких продуктов животного происхождения, более здоровы, выглядят более молодо и живут дольше, сообщает «Радио 1». По словам специалиста, молодость человека зависит от генетики, образа жизни и «наличия в ней смысла», а к образу питания это не имеет никакого отношения. Она также рассказала, что многие вегетарианцы выглядят так, будто они недоедают.

Многих вегетарианцев видно. У них тусклые глаза, тусклый цвет лица, они как будто недоедают. Однако в возрасте 40–50 лет и старше человек должен ограничивать животные жиры, которые содержатся в мясе птицы, и переходить на рыбу, — уточнила диетолог.

Также эксперт рассказала, что некоторым людям вегетарианство противопоказано, так как при таком образе питания из-за дефицита витамина В12, А, Е, К и D, которые поступают в организм только с животными жирами, могут возникать ряд заболеваний, таких как В12-дефицитная анемия и остеопороз.

Диетолог Светлана Лисицына ранее рассказала, что веганский образ питания может быть опасен для людей с обострениями гастрита, язвенной болезни и иных заболеваний желудочно-кишечного тракта. По ее словам, организм в таком случае может реагировать на растительную пищу иначе, чем у здорового человека. Так, клетчатка может неблагоприятно влиять на слизистую желудка, а дефицит витамина В12 в такой пище может привести к недостатку гемоглобина, что плохо скажется на скорости восстановления больных органов и тканей.