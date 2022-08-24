Диетолог развенчала самые популярные мифы о похудении Диетолог Захарова назвала бесполезным сокращение калорийности питания при похудении

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Молочные и содержащие глютен продукты нельзя исключать из рациона без показаний диетолога, сообщила Pravda.Ru диетолог и гастроэнтеролог Елена Знахаренко. По ее словам, миф о вреде углеводов и фруктов при похудении также неверен. Эксперт предупреждает, что нельзя сокращать потребление углеводов, или воды, или калорийность питания в принципе, так как это не только лишает рацион разнообразия, но и может привести к нарушениям в обмене веществ.

Для похудения часто рекомендуют снижать дневное потребление калорий до 1000, а то и до 800 ккал, однако такие «уловки» только искажают обмен веществ и в долгосрочной перспективе не помогают снизить вес, рассказала Захарова. По ее словам, если резко снизить калорийность питания, первое время вес действительно будет быстро снижаться, но так продолжится до тех пор, пока метаболизм не замедлится и организм не «впадет в спячку». А по возвращении к нормальному рациону он начнет «запасать» калории в виде жира, чтобы в будущем больше не оказываться в состоянии голодания.

Существует миф, что углеводы вредны и для похудения их потребление необходимо сократить. В таком случае не разделяются понятия простых и сложных углеводов, уточняет Захарова. Диетологи всегда рекомендуют сократить именно простые углеводы, такие как хлеб, сладости и газировку. Тогда как сложные углеводы — важный элемент питания и источник энергии для организма.

Длинные углеводы, такие как крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, медленно расходуются организмом и дают нам энергию в течение дня, поэтому их можно и нужно оставить в рационе, желательно в первой половине дня, — цитирует слова эксперта издание.

Фрукты иногда также рекомендуют исключать из-за содержания простых углеводов, но это неверно, так как их усвоение улучшает клетчатка, которой богаты все фрукты. Диетолог рекомендует употреблять фрукты в первой половине дня до 17.00.

Также распространен миф, что большое потребление воды приводит к повышенной отечности. Эксперт заверяет, что к отечности скорее может привести недостаточное потребление воды, которое приводит к нарушению работы почек. На самом деле вода — катализатор всех химических реакций организма, при ее недостатке метаболизм существенно замедляется, а вместе с ним замедляется и похудение.

Отказ от содержащих глютен продуктов сильно сокращает разнообразие рациона, считает диетолог. Исключение продуктов из пшеницы, ячменя или ржи, по словам Елены Захаровой, возможно только по показаниям врача. То же относится к молоку и кисломолочным продуктам. Такие продукты крайне тяжело заменимы, а потому отказываться от них без особых причин врач считает вредным для питания.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала об опасностях употребления растительного молока. Эксперт считает, что им нельзя заменить коровье молоко, а также что растительное молоко может быть очень опасно для людей с аллергией на орехи.