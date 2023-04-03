Диетолог развенчала миф о вреде пищевых добавок Диетолог Павличенко рассказала, что «Е»-добавки могут быть натурального происхождения

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Пищевые добавки в составе продукта маркируются буквой Е и могут быть натурального происхождения, как, например, паприка, которая отмечается как Е160, рассказала врач-диетолог Светлана Павличенко. В разговоре с «Газетой.Ru» она развенчала миф об их вреде для организма при употреблении в умеренном количестве. По словам врача, все пищевые добавки в целом безопасны, их качество постоянно проверяется и регламентируется.

Используемые на данный момент добавки в целом безопасны, если на них нет аллергии или индивидуальной непереносимости. Однако большое количество ингредиентов в составе продукта, в том числе отмеченных буквой Е — признак продукта глубокой переработки, — отметила диетолог.

По словам Павличенко, в рационе должны преобладать продукты минимальной переработки. Врач советует употреблять овощи, фрукты, цельное зерно, молочные продукты без добавления сахара. Она пояснила, что важно учитывать содержание в продукте соли, сахара и насыщенных жиров. На упаковках можно найти цветовую маркировку, которая будет указывать на содержание критических ингредиентов.

Зеленый цвет означает безопасный уровень, желтый — среднее содержание, красный — превышение рекомендованных норм потребления. Однако в России цветовая маркировка необязательна и используется лишь ограниченным количеством производителей и торговых сетей, предлагающих продукцию здорового питания. Поэтому изучать состав нужно самостоятельно, — заключила диетолог.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о пользе пищевых добавок из насекомых. По ее словам, они помогают восполнить дефицит витаминов в организме и микроэлементов в рационе человека.