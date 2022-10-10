Диетолог развенчала миф о пользе морской соли Диетолог Киселева: морская и пищевая соль вызывают одинаковые последствия для организма

Фото: shutterstock.com

Разница в доле хлорида натрия в пищевой и морской соли несущественна, поскольку они вызывают одинаковые последствия для организма, рассказала СМИ гастроэнтеролог и диетолог Анна Киселева. По ее словам, миф о пользе альтернативных видов соли — таких как морская, гималайская или сванская — это не более чем маркетинговый ход.

Независимо от происхождения соли негативные последствия для здоровья вызывает содержащийся в ней натрий. Пищевая соль по стандарту производства содержит не менее 97% хлорида натрия. Природная соль — 84%, так что разницы в составе почти нет. Поэтому все альтернативные соли — морская, гималайская, сванская — являются больше маркетинговым ходом, чем правильным питанием, — объяснила эксперт.

Диетолог уточнила, что натрий — это главный микроэлемент соли, который необходим для сокращения мышц (в том числе сердца), работы кишечника, передачи сигналов нервными клетками, поддержания давления в сосудах, но который при переизбытке способен привести к повышению давления и к заболеваниям сердца, печени и почек.

Киселева добавила, что действительно менее вредной является йодированная соль или соль со сниженным содержанием натрия.

Британская благотворительная организация Blood Pressure UK ранее сообщила, что переизбыток соли в рационе может негативно сказаться на показателях артериального давления. По данным специалистов, употребление соленых продуктов является наиболее распространенной причиной учащенного пульса и может привести к гипертонии.