Диетолог разрушила популярный миф об острых специях Диетолог Стародубова: добавление острых специй в пищу не способствует снижению веса

Фото: Naim-ul-karim/imago-imago.de/Global Look Press

Добавление острых специй в пищу не ведет к потере веса. Об этом РИА Новости рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, для поддержания нормальной массы тела следует соблюдать принципы здорового питания и иметь физическую нагрузку.

Существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов, — отметила диетолог.

Она также посоветовала включить в рацион питания пряные овощи и травы. По словам специалиста, они обогащают еду новыми вкусами и ароматами, а также помогают сократить использование пищевой соли — ее потребление в день не должно превышать 5 граммов.

Что касается перца чили, то он содержит природный алкалоид капсаицин, который оказывает стимулирующее воздействие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена и положительно влияет на метаболизм. Однако взрослому человеку не рекомендуется съедать больше 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 грамма сухого перца в день.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что нормализовать вес после праздников и легко сбросить лишние килограммы можно с помощью разгрузочных дней. По ее словам, быстрое снижение веса вредно и приводит к образованию морщин, поэтому вводить разгрузочные дни следует системно и на регулярной основе. Достаточно устраивать пять таких дней в месяц.

В свою очередь главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что разгрузочные дни могут навредить здоровью, если это не назначенная врачом диетотерапия. Она подчеркнула, что подобные методы похудения могут применяться только в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и физической активности пациента.