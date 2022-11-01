Диетолог рассказала, в каком случае оливковое масло вредно для здоровья Диетолог Дюваль рекомендовала употреблять оливковое масло умеренно и не готовить на нем

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала NEWS.ru, что оливковое масло необходимо употреблять в весьма умеренных дозах, поскольку активное его употребление может привести к снижению артериального давления и перегружает печень и поджелудочную железу. Умеренное же потребление позволяет предотвратить образование песка и камней в желчном пузыре, а также стимулирует работу кишечника. При этом при термообработке оно становится вредным, предупредила специалист.

Норма — две столовые ложки в день оливкового масла. И, конечно, на нем не жарить, на нем не нужно готовить, так как когда масло окисляется, то оно становится вредным. Его добавляют непосредственно перед употреблением, а не так, что мы использовали его в салате и оставили его до завтра. Так делать нельзя, — подчеркнула Дюваль.

Ранее диетолог заявила, что при выборе оливкового масла следует обратить внимание на посуду и срок годности. По ее словам, качественные масла всегда хранятся в бутылках из темного стекла. Также масло портится под воздействием кислорода, поэтому хранить его в бутылках с «одноразовой» крышкой не следует. Кроме того, следует выбирать масло, произведенное незадолго до даты покупки, и использовать нерафинированный его вариант, в котором больше полезных веществ.